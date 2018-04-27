Сильнейшие спортсмены по кудо съедутся в САО

Первенство России по кудо пройдет в САО в ближайшее воскресенье, 29 апреля. Сильнейшие российские спортсмены соберутся во дворце спорта «Динамо». На ковер выйдут спортсмены в возрасте от 12 лет и старше.

— Личные соревнования (среди юношей и девушек) проводятся по олимпийской системе без утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены (спортсменки) и команды встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Спортсмены (спортсменки), проигравшие в полуфинале, встречаются между собой и разыгрывают одно третье место, — отметили организаторы встречи. — В общекомандном зачете места распределяются в соответствии с количеством набранных очков.

В каждом виде программы соревнований за первое место организации присваивается 5 очков, за второе место — 3 очка, за третье место — 1 очко.

В 10.00 начнутся предварительные поединки, в 15.00 — торжественное открытие первенства.

ДЦ «Динамо» расположен на улице Лавочкина, д.32. Вход свободный. (то)