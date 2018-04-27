Ещё
Сильнейшие спортсмены по кудо съедутся в САО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сильнейшие спортсмены по кудо съедутся в САО 

Управа района Молжаниновский города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Первенство России по кудо пройдет в САО в ближайшее воскресенье, 29 апреля. Сильнейшие российские спортсмены соберутся во дворце спорта «Динамо». На ковер выйдут спортсмены в возрасте от 12 лет и старше.
— Личные соревнования (среди юношей и девушек) проводятся по олимпийской системе без утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены (спортсменки) и команды встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Спортсмены (спортсменки), проигравшие в полуфинале, встречаются между собой и разыгрывают одно третье место, — отметили организаторы встречи. — В общекомандном зачете места распределяются в соответствии с количеством набранных очков.
В каждом виде программы соревнований за первое место организации присваивается 5 очков, за второе место — 3 очка, за третье место — 1 очко.
В 10.00 начнутся предварительные поединки, в 15.00 — торжественное открытие первенства.
ДЦ «Динамо» расположен на улице Лавочкина, д.32. Вход свободный. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Школьники из Молжаниновского вышли в финал интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок» Урок скандинавской ходьбы провели в Молжаниновском В храме Рождества Христова в Черкизове провели пасхальный концерт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную12
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова80
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»279
Липницкая удивила откровенным фото13
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение