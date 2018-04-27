Дагестанские грэпплеры поборются за золотые медали чемпионата Европы

Дагестанские грэпплеры поборются за золотые медали чемпионата ЕвропыЗа золотые медали чемпионата Европы по грэпплингу поборются 9 дагестанских грэпплеров.

Напомним, что соревнования стартовали сегодня во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске.

На чемпионат Европы заявилось около 150 грэпплеров, представляющие 14 стран. Внушительным составом представлена на турнире российская сборная — 52 спортсмена.

Из дагестанцев на данный момент в финал вышли Махач Магомедов (62 кг), Гаирбег Ибрагимов (66 кг), Атай Мурзаев (71 кг), Ризван Ризванов (71 кг), Багир Гасратов (77 кг), Шамиль Магомедов (84 кг), Гаджимурад Абдулаев (84 кг), Абдурахман Биларов (100 кг), Бахтияр Магомедов (+100 кг).

Решающие поединки начнутся в 18:00.