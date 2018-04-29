Арсен Венгер может возглавить ПСЖ

Руководство французского ПСЖ намерено пригласить на пост нового главного тренера команды наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера . Парижане готовы предложить 68-летнему специалисту подписать контракт сроком на четыре года, сообщает Le10sport.com.

Напомним, действующий главный тренер ПСЖ Унаи Эмери уже объявил о том, что покидает клуб после окончания текущего сезона. Решение расторгнуть контракт с испанским специалистом приняло руководство клуба.

Арсен Венгер также останется без работы начиная с лета 2018 года. Срок действия его контракт с «Арсеналом» истекает и уже объявлено, что продлен он не будет.