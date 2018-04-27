Лидер «Ленинграда» Шнуров посвятил новую песню «Зениту» 

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что во время предстоящего домашнего матча «Зенита» c ЦСКА в рамках 28-го тура РФПЛ состоится премьера новой песни, которая посвящена санкт-петербургскому клубу.
Также Шнуров на своей странице в социальной сети «Инстаграм» опубликовал видео с припевом новой песни.
Видео доступно на странице Сергея Шнурова в «Инстаграме».
Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт 29 апреля на стадионе «Санкт-Петербург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.