Шнур спел про «Зенит»

«Так-как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления», — отметил музыкант.

Он добавил, что сам не сможет присутствовать на стадионе, так как улетел во Флоренцию.

Матч 28-го тура российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».