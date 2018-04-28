Шнуров сочинил песню о Зените, которая откроет матч с ЦСКА 

Песня Сергея Шнурова «Ленинград в »Зените" прозвучит на открытии 28-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
"На матче «Зенит» — ЦСКА состоится премьера песни, и так-как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления.
К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу, но сердце мое, можете даже не сомневаться, осталось в Питере", — написал Шнуров в своем инстаграме.
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