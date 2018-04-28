Шнуров сочинил песню о Зените, которая откроет матч с ЦСКА

"На матче «Зенит» — ЦСКА состоится премьера песни, и так-как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления.

К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу, но сердце мое, можете даже не сомневаться, осталось в Питере", — написал Шнуров в своем инстаграме.