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Шнуров сочинил песню о Зените, которая откроет матч с ЦСКА
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Шнуров сочинил песню о Зените, которая откроет матч с ЦСКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Песня Сергея Шнурова «Ленинград в »Зените" прозвучит на открытии 28-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
"На матче «Зенит» — ЦСКА состоится премьера песни, и так-как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления.
К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу, но сердце мое, можете даже не сомневаться, осталось в Питере", — написал Шнуров в своем инстаграме.
Ранее американский певец Джейсон Деруло представил официальный гимн чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
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