Лавров рассказал об ответственности стран-хозяек спортивных соревнований

При выборе стран для проведения спортивных соревнований международные федерации должны требовать от них обеспечения беспрепятственного въезда атлетов, считает глава МИД РФ Сергей Лавров . Так он прокомментировал ситуацию с отказом в проведении собеседований российским борцам для выдачи виз для участия в Кубке мира в США.

"Еще один, может быть, не такой существенный, но на самом деле важный аспект проблемы проявился совсем недавно, когда спортсменам для участия в международных соревнования, для которых они получили необходимые лицензии, не успевают выдать визы. Это тоже у нас пару раз происходило с коллегами из США", — цитирует РИА Новости российского министра.

По его словам, «международные федерации, которые организуют соответствующие соревнования, обязаны в число критериев при выборе страны проведения соответствующих чемпионатов — мировых, европейских — обязательно внести требование, чтобы страна-хозяйка без каких-либо проблем обеспечивала приезд всех участников соревнований».