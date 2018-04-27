Первый летний чемпионат по любительскому дрифту стартует в городе Видное!

12 мая на стадионе «Металлург» г. Видное стартует летний чемпионат по дрифту — Street Drift Battle.

Рёв моторов, запах паленой резины, большие скорости, победители и побежденные — то, что всегда привлекает зрителей!

На соревновании можно будет увидеть одиночные выступления участников, но самыми зрелищными моментами конечно же являются парные заезды, когда два автомобиля едут друг за другом, синхронно дрифтуя бок о бок.

В каждом заезде пилоты устроят настоящее шоу, чтоб узнать кто же из них лучший. В этом можно даже не сомневаться!

Любительский дрифт ярче и эмоциональнее профессиональных соревнований. Здесь выпускают пар те, кто закипает в московских пробках. Большая часть пилотов принимает участие в чемпионате на автомобилях, на которых передвигаются по городу.

У каждого зрителя будет возможность посмотреть на дрифт изнутри, почувствовать и понять те непередаваемые эмоции, драйв, которые получает пилот! Для этого нужно прокатиться на дрифт-такси и испытать на себе скоростные постановки и эффектные заносы! Скорость, визг резины и непроглядные клубы дыма — это всё для вас!

Тайминг соревнований 9:00 Открытие автодрома для зрителей / Брифинг СМИ 9:00-12:00 Тренировочная сессия/Drift Taxi 12:00-15:00 Квалификация 15:30-16:30 Тренировочная сессия/Drift Taxi 16:45 — 19:15 — Парные заезды Top-32 19:30 — Награждение

Парные заезды, ОТКРЫТЫЙ ТЕХПАРК и DRIFT-TAXI целый день! Не пропусти — БУДЕТ ЖАРКО!