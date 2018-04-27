Ещё
Первый летний чемпионат по любительскому дрифту стартует в городе Видное!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый летний чемпионат по любительскому дрифту стартует в городе Видное! 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
12 мая на стадионе «Металлург» г. Видное стартует летний чемпионат по дрифту — Street Drift Battle.
Рёв моторов, запах паленой резины, большие скорости, победители и побежденные — то, что всегда привлекает зрителей!
На соревновании можно будет увидеть одиночные выступления участников, но самыми зрелищными моментами конечно же являются парные заезды, когда два автомобиля едут друг за другом, синхронно дрифтуя бок о бок.
В каждом заезде пилоты устроят настоящее шоу, чтоб узнать кто же из них лучший. В этом можно даже не сомневаться!
Любительский дрифт ярче и эмоциональнее профессиональных соревнований. Здесь выпускают пар те, кто закипает в московских пробках. Большая часть пилотов принимает участие в чемпионате на автомобилях, на которых передвигаются по городу.
У каждого зрителя будет возможность посмотреть на дрифт изнутри, почувствовать и понять те непередаваемые эмоции, драйв, которые получает пилот! Для этого нужно прокатиться на дрифт-такси и испытать на себе скоростные постановки и эффектные заносы! Скорость, визг резины и непроглядные клубы дыма — это всё для вас!
Тайминг соревнований 9:00 Открытие автодрома для зрителей / Брифинг СМИ 9:00-12:00 Тренировочная сессия/Drift Taxi 12:00-15:00 Квалификация 15:30-16:30 Тренировочная сессия/Drift Taxi 16:45 — 19:15 — Парные заезды Top-32 19:30 — Награждение
Парные заезды, ОТКРЫТЫЙ ТЕХПАРК и DRIFT-TAXI целый день! Не пропусти — БУДЕТ ЖАРКО!
Car.ru: последние новости
Aprilia объявляет о дебюте RSV4 RF LE 2019 в Северной Америке Тимур Богуславский — за рулём Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO Маттиас Экстрём завершит карьеру в DTM уик-эндом на Хоккенхайме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение6
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную14
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского
Липницкая удивила откровенным фото13
Стало известно о судьбе Крушельницкого24
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение