Аллегри: «Ювентус» должен сыграть мужественно против «Интера»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от предстоящего субботнего матча с «Интером» в чемпионате Италии.

«Бывают трудные моменты в сезоне, когда дела идут менее хорошо для вас. Сейчас у нас будет игра на замечательном стадионе, против команды, которая пропустила только 23 гола. Мы должны провести мужественный матч. Против «Интера» надо сыграть предельно внимательно.

Что случилось в игре с «Наполи»? Давайте лучше подумаем об «Интере». В последнее время у нас было несколько хороших игр, за исключением против «Кротоне» и «Наполи». Нам просто надо выходить на поле и использовать свои шансы», — приводит слова тренера Football Italia.