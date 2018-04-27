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Аллегри: «Ювентус» должен сыграть мужественно против «Интера»
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Аллегри: «Ювентус» должен сыграть мужественно против «Интера» 

SPORT24.ru 56 минут назад
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от предстоящего субботнего матча с «Интером» в чемпионате Италии.
«Бывают трудные моменты в сезоне, когда дела идут менее хорошо для вас. Сейчас у нас будет игра на замечательном стадионе, против команды, которая пропустила только 23 гола. Мы должны провести мужественный матч. Против «Интера» надо сыграть предельно внимательно.
Что случилось в игре с «Наполи»? Давайте лучше подумаем об «Интере». В последнее время у нас было несколько хороших игр, за исключением против «Кротоне» и «Наполи». Нам просто надо выходить на поле и использовать свои шансы», — приводит слова тренера Football Italia.
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