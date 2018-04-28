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Команда школы №1468 завоевала чемпионство в Первенстве по баскетболу
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Команда школы №1468 завоевала чемпионство в Первенстве по баскетболу 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Баскетбольная команда школы №1468 завоевала чемпионство в московском этапе Первенства по баскетболу «Победный мяч» среди команд девушек 2003-2004 годов рождения. Об этом 27 апреля рассказал педагог и тренер Вячеслав Клетов.
— Команда смогла преодолеть эту ступень! Вся школа гордится ими! Первый тайм финального матча получился достаточно равным. Однако во второй половине игры наши баскетболистки вырвались вперед и в итоге добились долгожданной победы, — рассказал он.
Добавим, что теперь баскетболистки сыграют на Всероссийском Первенстве по баскетболу. Сроки его проведения станут известны позднее.
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