Команда школы №1468 завоевала чемпионство в Первенстве по баскетболу

Баскетбольная команда школы №1468 завоевала чемпионство в московском этапе Первенства по баскетболу «Победный мяч» среди команд девушек 2003-2004 годов рождения. Об этом 27 апреля рассказал педагог и тренер Вячеслав Клетов.

— Команда смогла преодолеть эту ступень! Вся школа гордится ими! Первый тайм финального матча получился достаточно равным. Однако во второй половине игры наши баскетболистки вырвались вперед и в итоге добились долгожданной победы, — рассказал он.

Добавим, что теперь баскетболистки сыграют на Всероссийском Первенстве по баскетболу. Сроки его проведения станут известны позднее.