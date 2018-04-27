Спортивные и досуговые учреждения Бибирева стали площадками проекта «Московское долголетие»

Об этом сообщили в администрации территориального центра социального обслуживания «Бибирево».

Так, в центре детского и юношеского творчества «Бибирево» работают кружки пения, рисования, общей физической подготовки, шахмат и шашек, а также студия английского языка. Кроме того, там помогут освоить компьютер и научат пользоваться городскими интернет-сервисами.

В спортивно-досуговом центре «Кентавр» проходят занятия по скандинавской ходьбе и общей физической подготовке, а в Доме культуры «Темп» можно научиться танцевать.

Также в проекте участвуют районные школы, библиотека и даже поликлиника.

Выбрать себе занятие по душе и записаться на них можно в районном центре социального обслуживания. Узнать подробности можно по телефону 8-499-207-17-83 или при личном визите в ТЦСО по адресу: улица Пришвина, 12, корпус 2. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт. (вт)