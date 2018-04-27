«В регионах „за уши“ притягивают нужные показатели по зарплатам»

«Чтобы обеспечить показатели „дорожных карт“ по росту зарплат, руководители медицинских организаций вынуждены были в конце прошлого года взять кредиты, которые многие до сих пор не выплатили.

Да, „дорожная карта“ более-менее выполнена. Но сама медорганизация не смогла сделать должный ремонт, обновить технику.

Ряд очень известных федеральных учреждений поступили иначе. Например, кардиолог в федеральном центре получает на ставку 30 тысяч рублей. Чтобы скрасить впечатление об истинном размере зарплат, врачей в приказном порядке заставляют писать заявления о переводе на полставки, обещая „догнать“ зарплату стимулирующими выплатами.

В результате Минздрав видит: полставки — 30 тысяч, значит ставка — 60 тысяч. В конце года врачи получили хорошие премии — сумма достигла 80 тысяч. Минздрав снова уверен, что это зарплата за полставки — и умножает ее на два.

То есть, видимо, получается, что учреждения снижают реальные показатели, чтобы им не уменьшили общего зарплатного фонда.

В Забайкалье главврач Петровск-Забайкальской ЦРБ сократил около 70 ставок и двух врачей. Из-за долга в 50 миллионов рублей теперь больница также не может найти средств на закупку лекарств и расходных материалов».

Фото: onf.ru.