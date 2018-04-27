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Американцы приняли извинения за случай с гимном на юниорском чемпионате мира
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Американцы приняли извинения за случай с гимном на юниорском чемпионате мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Департамент федерации хоккея (ИИХФ) сообщил о реакции молодежной сборной США после инцидента с гимном страны после победы над командой России в четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира, который проходит в Челябинске. Федерация американского хоккея приняла извинения от организаторов мероприятия за данный случай.
"На заседании директората Юниорского чемпионата мира представители ФХР и оргкомитета турнира принесли извинения за инцидент с гимном, и делегация USA Hockey их приняла. Наложение мелодий было вызвано тем, что в руководстве сборной Америки не успели проверить правильность национального гимна, который впервые исполнялся на челябинской арене", — цитирует представителя ИИХФ «Спорт-Экспресс».
Он также сообщил, что посещаемость матчей на турнире оказалась рекордной. В общей сложности встречи юниорского чемпионата мира посетили более 128 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) и оргкомитет юниорского чемпионата мира принесли извинения команде США за инцидент во время награждения, в ходе которого одновременно прозвучали гимны США и Словакии.
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