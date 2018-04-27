Забег Wings For Life World Run 2018 пройдёт в России в новом формате

Организаторы разработали мобильное приложение Wings For Life World Run для iOS и Android. Все желающие смогут создать свой забег и виртуально присоединиться к сотням тысяч бегунов по всему свету. Цель кампании — найти средство лечения травм спинного мозга. Все взносы пойдут на поддержку исследований в этой области.

Забег Wings For Life World Run уникален тем, что участники бегут от финиша, а не к нему. Через полчаса после старта выезжают автомобили-финиши, которые постепенно ускоряются. Как только автомобиль догоняет бегуна, забег для него заканчивается. В этом году такие автомобили будут работать виртуально: приложение будет присылать звуковые уведомления о динамике движения виртуального автомобиля. Побороться за звание чемпиона сможет каждый участник. Все результаты попадут в единый мировой рейтинг. Фото: Wings For Life World Run Через приложение можно самостоятельно выбрать маршрут, присоединиться к одному из мировых забегов или создать собственную трассу. Организатором может быть кто угодно: частное лицо, компания, спортивный клуб или городская администрация. С помощью приложения можно и подготовиться к забегу — оно предлагает удобный режим тренировок. Можно выбирать дистанцию, темп, график занятий и интенсивность.

За четыре года для участия в забеге зарегистрировалось более 435 000 человек из 193 стран мира, участники бежали в 58 странах. Суммарно они пробежали 4,2 миллиона километров, что составляет больше пяти расстояний от Земли до Луны и обратно. На исследования травм спинного мозга было собрано 20,6 миллиона евро.

Зарегистрироваться, сделать пожертвование и посмотреть список мировых трасс можно на сайте. Статьи по теме В Москве в девятый раз пройдёт благотворительный забег «Патрики бегут» Фонд «Синдром любви» и « ЮниКредит Банк » проведут благотворительный забег «Спорт во благо» Открылась регистрация на Зелёный марафон «Бегущие сердца» Фонд «Арифметика добра» стал официальным благотворительным партнёром Московского марафона

Запись «Забег Wings For Life World Run 2018 пройдёт в России в новом формате» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.