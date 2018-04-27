Качели в одном из дворов на улице Сущевский Вал стали комфортными для катания

Коммунальные службы оборудовали антитравматическими заглушками качели, расположенные во дворе по адресу улица Сущевский Вал, д. 67. О проблеме на портал «Наш город» сообщил один из местных жителей.

После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью главы управы района Марьина Роща Светланы Гордиковой.

«Качели оборудованы антитравматическими заглушками, проблема устранена, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативного диалога жителей с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить в одной из рубрик после несложной регистрации. (ео)