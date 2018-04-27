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Пайет признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы
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Пайет признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы 

RT на русском 1 час назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал итоги голосования за лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, победу в опросе одержал полузащитник «Марселя» Димитри Пайет, набравший 92% голосов респондентов. На его счету две голевые передачи в первом полуфинальном матче против «РБ Зальцбург».
Вторым по итогам голосования стал форвард «Арсенала» Александер Ляказетт, получивший 12% голосов за гол в ворота «Атлетико».
Ранее сообщалось, что тренеру «Атлетико» Диего Симеоне грозит дисквалификация на три матча Лиги Европы.
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