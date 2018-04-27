Павел Дуров выложил видео, в котором Роскомнадзор сравнивают со штабом Гитлера

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выложил на своей странице «Вконтакте» ироничное видео, в котором Роскомнадзор сравнивают со штабом Гитлера. В основу ролика легла картина «Бункер» о последних днях фюрера.

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