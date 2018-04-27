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Павел Дуров выложил видео, в котором Роскомнадзор сравнивают со штабом Гитлера
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Павел Дуров выложил видео, в котором Роскомнадзор сравнивают со штабом Гитлера 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выложил на своей странице «Вконтакте» ироничное видео, в котором Роскомнадзор сравнивают со штабом Гитлера. В основу ролика легла картина «Бункер» о последних днях фюрера.
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Судя по всему, Дуров решил немного разрядить обстановку, сложившуюся на фоне массовых блокировок РКН. Напомним, 27 апреля ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников» и Twitter. Через два часа адреса исчезли из реестра запрещенной информации.
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