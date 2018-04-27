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Наставник «Вашингтона» Тротц опроверг слухи о завершении карьеры после сезона
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Наставник «Вашингтона» Тротц опроверг слухи о завершении карьеры после сезона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал слухи о завершении своей карьеры.
Известный инсайдер Эллиотт Фридман из канадского издания Sportsnet в своей колонке разобрал видеоролик с рукопожатием Барри Тротца и наставника «Коламбус Блю Джекетс» Джона Тортореллы после того, как «Кэпиталз» выбили соперника из розыгрыша плей-офф.
Видео можно посмотреть на сайте Sportsnet.
«Просто читайте по губам Тортореллы и Тротца. Барри говорит: «Я ухожу, ухожу. Я не вернусь», — написал Фридман, размышляя, о чём общались тренеры.
«Нет. Мы общались с Джоном, но не говорили об этом», — позже заявил Тротц изданию Washington Times. 56-летний специалист находится на последнем годе контракта с «Вашингтоном». В первом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (2:3) его команда уступила, пропустив 3 шайбы за 5 минут, ведя 2:0 по ходу третьего периода.
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