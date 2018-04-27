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Де Росси: «Пребывание в „Роме“ было неправильным выбором профессионально»
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Де Росси: «Пребывание в „Роме“ было неправильным выбором профессионально» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Ромы» Даниэле Де Росси признал, что его пребывание в римском клубе нельзя считать удачным решением с профессиональной точки. Однако футболист не жалеет о своем выборе.
«Пребывание в «Роме» было неправильным выбором профессионально, но я знал обо всем этом заранее.
Это другой способ быть амбициозным. Нахождение там, где вы не привыкли к победам, также означает попытку изменить менталитет. А победы в таких командах лучше на вкус. Это то, что происходит сейчас», — приводит слова футболиста Canal Football Plus.
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