Де Росси: «Пребывание в „Роме“ было неправильным выбором профессионально»

Защитник «Ромы» Даниэле Де Росси признал, что его пребывание в римском клубе нельзя считать удачным решением с профессиональной точки. Однако футболист не жалеет о своем выборе.

«Пребывание в «Роме» было неправильным выбором профессионально, но я знал обо всем этом заранее.

Это другой способ быть амбициозным. Нахождение там, где вы не привыкли к победам, также означает попытку изменить менталитет. А победы в таких командах лучше на вкус. Это то, что происходит сейчас», — приводит слова футболиста Canal Football Plus.