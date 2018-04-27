«Почта России» установит новые правила отправки посылок в города ЧМ-2018

Новые правила будут действовать в период с 1 мая по 15 июля.

На время проведения Чемпионата мира по футболу « Почта России » устанавливает новые правила приема посылок к доставке в те регионы, где будут проходить международные соревнования, сообщает RNS.

Сообщается, что прием посылок будет осуществляться с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке.

Почтовые отправления необходимо будет предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде.