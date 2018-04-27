«Почта России» установит новые правила отправки посылок в города ЧМ-2018 

Новые правила будут действовать в период с 1 мая по 15 июля.
На время проведения Чемпионата мира по футболу «Почта России» устанавливает новые правила приема посылок к доставке в те регионы, где будут проходить международные соревнования, сообщает RNS.
Сообщается, что прием посылок будет осуществляться с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке.
Почтовые отправления необходимо будет предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде.