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«Почта России» установит новые правила отправки посылок в города ЧМ-2018
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«Почта России» установит новые правила отправки посылок в города ЧМ-2018 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Новые правила будут действовать в период с 1 мая по 15 июля.
На время проведения Чемпионата мира по футболу «Почта России» устанавливает новые правила приема посылок к доставке в те регионы, где будут проходить международные соревнования, сообщает RNS.
Сообщается, что прием посылок будет осуществляться с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке.
Почтовые отправления необходимо будет предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде.
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