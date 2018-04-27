Владимир Кречин — новый генеральный менеджер тольяттинской «Лады»

Как стало известно «Чемпионату», новым генеральным менеджером тольяттинской «Лады» станет Владимир Кречин

Ранее специалист работал на аналогичных должностях в челябинском «Тракторе» и китайском «Куньлунь Ред Стар». В августе 2017 года он был освобождён от должности генерального менеджера пекинского клуба, формулировкой увольнения было «в связи с серьёзными просчётами в работе». Функционер перешёл на работу в китайский клуб перед сезоном-2016/17. В свой первый сезон в КХЛ команда попала в плей-офф.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что игроки «Лады», которые перейдут в другие клубы, могут остаться без зарплаты. Клуб имеет суммарный долг перед игроками и контрагентами в размере 140 млн Тольяттинцы подали документы на участие в чемпионате ВХЛ в сезоне-2018/19.