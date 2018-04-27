Ещё
Владимир Кречин — новый генеральный менеджер тольяттинской «Лады»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Кречин — новый генеральный менеджер тольяттинской «Лады» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Как стало известно «Чемпионату», новым генеральным менеджером тольяттинской «Лады» станет Владимир Кречин.
Ранее специалист работал на аналогичных должностях в челябинском «Тракторе» и китайском «Куньлунь Ред Стар». В августе 2017 года он был освобождён от должности генерального менеджера пекинского клуба, формулировкой увольнения было «в связи с серьёзными просчётами в работе». Функционер перешёл на работу в китайский клуб перед сезоном-2016/17. В свой первый сезон в КХЛ команда попала в плей-офф.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что игроки «Лады», которые перейдут в другие клубы, могут остаться без зарплаты. Клуб имеет суммарный долг перед игроками и контрагентами в размере 140 млн Тольяттинцы подали документы на участие в чемпионате ВХЛ в сезоне-2018/19.
Чемпионат.com: последние новости
Маркелов: был некий страх убрать машину ещё и в квалификации Иньеста: для меня не проблема то, что я не завоевал «Золотой мяч» Лидер «Ленинграда» Шнуров посвятил новую песню «Зениту»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение6
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную14
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского
Липницкая удивила откровенным фото13
Стало известно о судьбе Крушельницкого24
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение