Почеттино знает, когда «Тоттенхэм» сможет конкурировать с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о том, когда «шпоры» выйдут на уровень лучших клубов Премьер-лиги.

"Когда я говорил, что «Тоттенхэму» нужно время со мной или с другим тренером, я ничего не имел ввиду. Это просто было то, что я на тот момент чувствовал.

В каждом клубе я работаю так, как будто собираюсь провести в нём всю жизнь. Я лишь хотел подчеркнуть, что «Тоттенхэм» движется в правильном направлении, и что нам нужно время для побед.

Через три-четыре года «Тоттенхэм» сможет конкурировать с «Манчестер Сити», "Манчестер Юнайтед" , «Челси» и «Ливерпулем». Но впереди ещё много работы.

Думаю, у «Тоттенхэма» захватывающий проект. У меня есть трёхлетний контракт, а решения должен принимать президент клуба. Даниэль Леви должен решать, доверять мне или нет", — цитирует Почеттино Sky Sports.