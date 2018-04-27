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Почеттино знает, когда «Тоттенхэм» сможет конкурировать с «Манчестер Сити»
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Почеттино знает, когда «Тоттенхэм» сможет конкурировать с «Манчестер Сити» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о том, когда «шпоры» выйдут на уровень лучших клубов Премьер-лиги.
"Когда я говорил, что «Тоттенхэму» нужно время со мной или с другим тренером, я ничего не имел ввиду. Это просто было то, что я на тот момент чувствовал.
В каждом клубе я работаю так, как будто собираюсь провести в нём всю жизнь. Я лишь хотел подчеркнуть, что «Тоттенхэм» движется в правильном направлении, и что нам нужно время для побед.
Через три-четыре года «Тоттенхэм» сможет конкурировать с «Манчестер Сити», "Манчестер Юнайтед", «Челси» и «Ливерпулем». Но впереди ещё много работы.
Думаю, у «Тоттенхэма» захватывающий проект. У меня есть трёхлетний контракт, а решения должен принимать президент клуба. Даниэль Леви должен решать, доверять мне или нет", — цитирует Почеттино Sky Sports.
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