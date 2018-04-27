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«Молот-Прикамье» назвал имя нового главного тренера
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«Молот-Прикамье» назвал имя нового главного тренера 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
«Молот-Прикамье» объявил имя нового наставника. В сезоне 2018/19 пермской командой будет руководить Дмитрий Крамаренко, который в минувшем чемпионате возглавлял «Сарыарку» из Караганды.
Под его руководством клуб из Казахстана занял высокое четвёртое место в регулярном чемпионате ВХЛ, но в 1/8 финала Кубка Петрова в семи матчах уступил новокузнецкому «Металлургу».
Вместе с ним в Пермь перебрался и его помощник Дмитрий Кокорев, известный пермским болельщикам по своим выступлениям за «Молот-Прикамье» в 2006-2009 годы.
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