«Молот-Прикамье» назвал имя нового главного тренера 

«Молот-Прикамье» объявил имя нового наставника. В сезоне 2018/19 пермской командой будет руководить Дмитрий Крамаренко, который в минувшем чемпионате возглавлял «Сарыарку» из Караганды.
Под его руководством клуб из Казахстана занял высокое четвёртое место в регулярном чемпионате ВХЛ, но в 1/8 финала Кубка Петрова в семи матчах уступил новокузнецкому «Металлургу».
Вместе с ним в Пермь перебрался и его помощник Дмитрий Кокорев, известный пермским болельщикам по своим выступлениям за «Молот-Прикамье» в 2006-2009 годы.