«Молот-Прикамье» назвал имя нового главного тренера

«Молот-Прикамье» объявил имя нового наставника. В сезоне 2018/19 пермской командой будет руководить Дмитрий Крамаренко , который в минувшем чемпионате возглавлял «Сарыарку» из Караганды.

Под его руководством клуб из Казахстана занял высокое четвёртое место в регулярном чемпионате ВХЛ, но в 1/8 финала Кубка Петрова в семи матчах уступил новокузнецкому «Металлургу».