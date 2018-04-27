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Сироткин: разочарован вечерней тренировкой, одна из худших сессий в сезоне
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Сироткин: разочарован вечерней тренировкой, одна из худших сессий в сезоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: F1News.ru
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин поделился впечатлениями по итогам пятничных тренировок на Гран-при Азербайджана, где он занял восьмое место утром и 17-е по итогам вечерней тренировки.
«Сегодняшний день получился очень контрастным. Мы отлично начали день, но не смогли хорошо его завершить. В плане сбора информации пятница получилась продуктивной. Конечно, я был более чем счастлив, когда обе машины попали в топ-10 по итогам утренней сессии (На самом деле Сироткин и Стролл стали с утра 8-м и 11-м. — Прим. «Чемпионата»). Вечер, очевидно, стал менее удачным. Я испытывал недостаток квалификационных шин, что тоже повлияло на не самый высокий результат. На длинных сериях был сильный трафик, так что это тоже немного помешало нашей работе. В целом за всю вечернюю сессию я проехал всего пару чистых кругов.
Очень обидно, что всё так здорово началось утром и так плохо закончилось. Это была одна из худших сессий для нас в этом сезоне. Я очень разочарован этим. Лэнс сказал, что мы добились прогресса? Я пока не знаю, с чем именно работала его сторона гаража. Да, наверное, где-то можно увидеть прогресс, особенно если говорить про утреннюю часть. На длинных сериях можно было увидеть некий позитив, даже несмотря на то, что эти серии не были идеальными. Скорость на прямой? Я бы концентрировался на других вещах, которые надо исправить, а потом вернулся бы к этому вопросу», — передаёт слова Сироткина корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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