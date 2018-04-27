Сироткин: разочарован вечерней тренировкой, одна из худших сессий в сезоне

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин поделился впечатлениями по итогам пятничных тренировок на Гран-при Азербайджана, где он занял восьмое место утром и 17-е по итогам вечерней тренировки.

«Сегодняшний день получился очень контрастным. Мы отлично начали день, но не смогли хорошо его завершить. В плане сбора информации пятница получилась продуктивной. Конечно, я был более чем счастлив, когда обе машины попали в топ-10 по итогам утренней сессии (На самом деле Сироткин и Стролл стали с утра 8-м и 11-м. — Прим. «Чемпионата»). Вечер, очевидно, стал менее удачным. Я испытывал недостаток квалификационных шин, что тоже повлияло на не самый высокий результат. На длинных сериях был сильный трафик, так что это тоже немного помешало нашей работе. В целом за всю вечернюю сессию я проехал всего пару чистых кругов.