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Лучано Спаллетти: Потребуется не одна бессонная ночь, чтобы избавиться от горечи поражения
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Лучано Спаллетти: Потребуется не одна бессонная ночь, чтобы избавиться от горечи поражения 

Советский спорт 6 минут назад
«Мы проиграли, потому что потратили много энергии, играя вдесятером. Наша команда заслужила более удачный результат, но слишком много игроков были измотаны.
Нам нужно больше работать над защитой и контролем мяча. Понятно, что нужно забыть про это поражение, потому что мы его не заслужили. Это игра, которая очень много значила для нас и для болельщиков. Потребуется не одна бессонная ночь, чтобы избавиться от горечи этого поражения», — приводит слова Спаллетти Football Italia.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
«Ювентус» остается лидером чемпионата с 88 очками. Вторым идет «Наполи», у которого на четыре очка меньше и завтрашний матч с «Фиорентиной» в запасе. У «Интера» 66 очков и пятая позиция.
В следующем туре «Ювентус» примет «Болонью», а «Интер» на выезде сыграет с «Удинезе».
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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