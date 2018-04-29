Лучано Спаллетти: Потребуется не одна бессонная ночь, чтобы избавиться от горечи поражения 

«Мы проиграли, потому что потратили много энергии, играя вдесятером. Наша команда заслужила более удачный результат, но слишком много игроков были измотаны.
Нам нужно больше работать над защитой и контролем мяча. Понятно, что нужно забыть про это поражение, потому что мы его не заслужили. Это игра, которая очень много значила для нас и для болельщиков. Потребуется не одна бессонная ночь, чтобы избавиться от горечи этого поражения», — приводит слова Спаллетти Football Italia.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
«Ювентус» остается лидером чемпионата с 88 очками. Вторым идет «Наполи», у которого на четыре очка меньше и завтрашний матч с «Фиорентиной» в запасе. У «Интера» 66 очков и пятая позиция.
В следующем туре «Ювентус» примет «Болонью», а «Интер» на выезде сыграет с «Удинезе».