Антонио Конте: Луис планирует вернуться в состав до конца сезона

— Я не знаю, сыграет ли он снова в этом сезоне. Посмотрим. Сейчас он тренируется и серьезно прибавляет.

Антонио Конте: Единственный способ оказать на «Тоттенхэм» давление — получить завтра три очка

У него была проблема с коленом, но он очень много работает, и я думаю, что он планирует вернуться в состав до конца сезона, — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

Добавим, что 28 апреля «Челси» сыграет с «Суонси» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет на поле стадиона «Либерти» в Суонси и начнется в 19:30 по московскому времени.