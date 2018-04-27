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Антонио Конте: Луис планирует вернуться в состав до конца сезона
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Антонио Конте: Луис планирует вернуться в состав до конца сезона 

Советский спорт 14 минут назад
— Я не знаю, сыграет ли он снова в этом сезоне. Посмотрим. Сейчас он тренируется и серьезно прибавляет.
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У него была проблема с коленом, но он очень много работает, и я думаю, что он планирует вернуться в состав до конца сезона, — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».
Добавим, что 28 апреля «Челси» сыграет с «Суонси» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет на поле стадиона «Либерти» в Суонси и начнется в 19:30 по московскому времени.
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