Стролл: мои негодования по радио? Мы внесли коррективы, и дела стали лучше

Канадский гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл поделился впечатлениями по итогам пятничных тренировок на Гран-при Азербайджана, где он занял 11-е и 14-е места соответственно. «Нам нужно сначала изучить данные телеметрии, чтобы понять, где именно мы находимся сейчас. Пожалуй, ещё слишком рано делать выводы по нашему темпу в Баку. «Уильямсу» по-прежнему надо проделать массу работы. Что-то уже сделано по ходу первых двух сессий, но основная работа впереди. Мои негодования по радио во время второй тренировки? Было дело, но мы внесли коррективы в работу машины, и дела стали лучше. В целом это был непростой день», — передаёт слова Стролла корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров