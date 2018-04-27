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Стролл: мои негодования по радио? Мы внесли коррективы, и дела стали лучше
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Стролл: мои негодования по радио? Мы внесли коррективы, и дела стали лучше 

Чемпионат.com 1 час назад
Канадский гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл поделился впечатлениями по итогам пятничных тренировок на Гран-при Азербайджана, где он занял 11-е и 14-е места соответственно.
«Нам нужно сначала изучить данные телеметрии, чтобы понять, где именно мы находимся сейчас. Пожалуй, ещё слишком рано делать выводы по нашему темпу в Баку. «Уильямсу» по-прежнему надо проделать массу работы. Что-то уже сделано по ходу первых двух сессий, но основная работа впереди. Мои негодования по радио во время второй тренировки? Было дело, но мы внесли коррективы в работу машины, и дела стали лучше. В целом это был непростой день», — передаёт слова Стролла корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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