Хосеп Гвардиола: Мастерство Сане неоспоримо, но со временем он будет играть еще лучше

— Главное в игре Лероя — это постоянство, которое само по себе является важным качеством. Мастерство Сане неоспоримо, но со временем он будет играть еще лучше.

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На каждой тренировке он показывает лучшие результаты: потенциал у него огромный, — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что Сане был признат лучшим молодым футболистом английской премьер лиги сезона-2017/18 по версии профессиональной футбольной ассоциации.