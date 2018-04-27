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Хосеп Гвардиола: Мастерство Сане неоспоримо, но со временем он будет играть еще лучше
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Хосеп Гвардиола: Мастерство Сане неоспоримо, но со временем он будет играть еще лучше 

Советский спорт 38 минут назад
— Главное в игре Лероя — это постоянство, которое само по себе является важным качеством. Мастерство Сане неоспоримо, но со временем он будет играть еще лучше.
Хосеп Гвардиола: После семи месяцев реабилитации Менди нужно время, чтобы вернуться на прежний уровень
На каждой тренировке он показывает лучшие результаты: потенциал у него огромный, — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».
Напомним, что Сане был признат лучшим молодым футболистом английской премьер лиги сезона-2017/18 по версии профессиональной футбольной ассоциации.
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