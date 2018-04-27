Винисиус Жуниор: «Играть с Неймаром в одном клубе — это моя мечта»

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор поделился мнением о возможном трансфере Неймара в мадридский клуб.

"Если Бог даст, Неймар и я будем играть вместе в «Реале». Безусловно, я поддерживаю его переезд в Мадрид, потому что играть рядом с ним — это моя мечта. Он мой кумир в футболе. Если бы я имел возможность играть с ним, я был бы очень рад" — приводит слова Винисиуса Жуниора Marca.

Напомним, что в настоящее время Винисиус выступает за «Фламенго», однако в июле этого года он должен присоединится к «Реалу».