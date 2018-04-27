Вологодские хоккеисты уже выиграли два матча в борьбе за «Кубок Победы»

Турнир по хоккею «Кубок Победы» торжественно открылся сегодня в Вологде. В соревнованиях, посвященных предстоящему Дню Победы, принимают участие 8 юношеских команд из Вологодской, Ярославской, Архангельской областей, Республики Коми и Пермского края. Областную столицу на соревнованиях представляет ХК «Вологда».

Команды сначала сыграют в предварительных групповых турнирах. По их результатам определятся участники «Большого» и «Малого» финалов соревнований.

«Эта команда 2005 года — флагман нашего детского городского хоккея. Это первая команда, которая хорошо организована и действует с открытия Ледового дворца. Команда добилась больших успехов на межрегиональной арене. Дважды выступала в турнире «Золотая шайба», в Сочи — два года назад и в этом году в финале — в г. Дмитрове. Также эта команда является чемпионом первенства межрегиональной федерации хоккея «Золотое кольцо», бронзовыми призерами Северо-Западного федерального округа. В области это одна из сильнейших любительских команд с игроками 2005 года рождения», — рассказал исполнительный директор Федерации хоккея Вологды Сергей Лукинов.

Свой успех на льду ребята доказали и на сегодняшнем турнире. Вологжане в первом матче обыграли команду Пермского края со счетом 7:1. Во второй игре — со спортсменами из Сосногорска, наши хоккеисты снова стали лучшими — 11:0.

«Мы можем лучше играть, но и сегодня играем неплохо, стараемся не пропустить ни одну передачу. Хоккей я выбрал, поняв, что это интересный, захватывающий и сложный вид спорта», — поделился игрок ХК «Вологда» Артем Мартыненко.

Уже завтра ребята сразятся за золото турнира с командой из Рыбинска.