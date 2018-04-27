Велосипедист Фили-Давыдкова стал первым на чемпионате Европы

На холмистых трассах Италии прошёл чемпионат Европы по маунтинбайку. В составе нашей сборной выступил спортсмен Училища олимпийского резерва №2 в Фили-Давыдкове Алексей Медведев

Выйдя на старт марафона в числе последних гонщиков, замыкающих велоколонну, москвич настиг группу лидеров на первом горном участке. Грамотно используя стремительные спуски и извилистые отрезки трассы, Алексей смог добиться 4-минутного отрыва от преследователей. В результате Медведев пересёк финишную черту в гордом одиночестве.

Следующим серьёзным этапом соревновательного сезона станет Чемпионат мира. Ведущие спортсмены померятся в скорости и выносливости 15 сентября.