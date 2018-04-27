Владелец "Спартака" Леонид Федун, комментируя ситуацию в команде в концовке сезоне, вернулся к заявлению совета директоров клуба, которое было сделано в середине этой недели.
Ранее после того, как «Спартак» вылетел из Кубка России, уступив «Тосно» в серии пенальти, а также проиграл «Ахмату» в чемпионате страны, вице-президент клуба Наиль Измайлов выступил с заявлением, в котором заявил о поддержке главного тренера команды Массимо Карреры советом директоров клуба: «Совет директоров „Спартака“ поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу».
— Какова ситуация в команде, чего ждать на финише, что с Каррерой?
— Было сделано отдельное заявление совета директоров, — сказал Федун, комментируя ситуацию вокруг команды в конце сезона, — Мы его распространили. На этом все. (Сергей ЕГОРОВ)