Маркелов: был некий страх убрать машину ещё и в квалификации

Гонщик Russian Time Артём Маркелов объяснил, почему показал в квалификации азербайджанского этапа Формулы-2 18-й результат.

«Всё закончилось не так, как мы ожидали. На практике на прогревочном круге всё было отлично. Когда выехали на быстрый круг, то я заблокировал колёса в первом повороте, а потом не удалось оттормозиться во втором — и в итоге машина заглохла. Простоял всю практику за забором — посмотрел, как ездят другие.

В квалификации надеялись, что успею вкатиться в начале, но не получилось. Вкатился уже только под конец: понял, что могу ехать намного быстрее, чем проехал. Просто был некий страх убрать машину ещё и в квалификации и не поставить никакого времени», — приводит слова Маркелова твиттер-аккаунт его команды.