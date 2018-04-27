Президент «ПСЖ»: Большая страсть Эмери к футболу позволила клубу закрепиться в элите

Унаи Эмери: Мой преемник увидит, что «ПСЖ» это большой клуб

«За два года на посту главного тренера нашего клуба Эмери демонстрировал только ответственное отношение к делу. Его большая страсть к футболу и работа позволили «ПСЖ» закрепиться в элите французского и европейского футбола. Я поздравляю Унаи с инвестициями в наш проект и желаю ему, от имени всего клуба, успеха в дальнейшем», — приводит слова Аль-Хелайфи официальный сайт «ПСЖ».