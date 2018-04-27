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Президент «ПСЖ»: Большая страсть Эмери к футболу позволила клубу закрепиться в элите
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Президент «ПСЖ»: Большая страсть Эмери к футболу позволила клубу закрепиться в элите 

Советский спорт 53 минуты назад
Унаи Эмери: Мой преемник увидит, что «ПСЖ» это большой клуб
«За два года на посту главного тренера нашего клуба Эмери демонстрировал только ответственное отношение к делу. Его большая страсть к футболу и работа позволили «ПСЖ» закрепиться в элите французского и европейского футбола. Я поздравляю Унаи с инвестициями в наш проект и желаю ему, от имени всего клуба, успеха в дальнейшем», — приводит слова Аль-Хелайфи официальный сайт «ПСЖ».
«ПСЖ» в текущем сезона лиги 1 досрочно завоевал титул чемпиона Франции. В Лиге чемпионов парижане выбыли на стадии 1/8 финала, проиграв «Реалу».
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