Зобнин о критике, борьбе «Спартака» за золото и шансах сборной России на ЧМ

Сборная России должна выходить из группы на домашнем чемпионате мира. Такое мнение в интервью RT высказал полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин . 24-летний футболист уверен, «раз болельщики верят в команду, значит, она способна на многое». Хавбек также признался, что ничего не знает о сборной Саудовской Аравии, с нетерпением ждёт встречи с Луисом Суаресом и будет внимательно следить на турнире за Бразилией

«Болельщики имеют полное право критиковать нас за результаты»

— Недавно «Спартак» пережил сильнейшее потрясение. Действующий чемпион страны не смог выйти в финал Кубка России уступив скромному «Тосно». Что почувствовали после того, как Денис Глушаков не реализовал решающий пенальти?

— Опустошение. Но я почувствовал это уже после того как Нуну Роша сравнял счёт. Не знаю, можно ли так говорить, но именно в тот момент меня накрыла депрессия. Стал выходить из этого состояния только спустя два дня. Первые сутки не мог даже спать, постоянно думал о том, что произошло, вспоминал ключевые моменты. Кошки скребли на душе.

— А что происходило после той игры в раздевалке?

— Никто ни с кем не разговаривал. Каждый из нас прекрасно осознавал, что произошло на поле. Молча зашли, приняли душ и через 40 минут разъехались по домам.

— Такая же атмосфера как после 0:7 в Ливерпуле?

— Нет. Хуже. По крайней мере для меня. Если сравнивать два этих матча, то поражения от «Тосно», задело сильнее. Дело даже в сопернике а в том, что мы очень хотели победить и выиграть Кубок России. Слишком сильны были ожидания от этого турнира.

— После матча Денис Глушаков вышел к журналистам и взял вину на себя. Как оцениваете его поступок?

— Не считаю, что Денис виновен в поражении и мы все как можем поддерживаем его. Но поступок, конечно же, сильный. Он капитан, поэтому несёт больше ответственности чем остальные на поле. Мне кажется, капитан после каждого матча должен выходить и общаться с журналистами. Я бы на его месте поступил так же и пенальти тоже пошёл бы бить.

— Последние результаты команды шокировали болельщиков. До такой степени, что послематчевая риторика приняла крайне негативную окраску. Не обидно, что год назад вас носили на руках, а сейчас так сильно критикуют?

— Моё мнение: болельщики имеют полное право на это и должны критиковать нас за такие результаты. Я сам максималист, и будь простым поклонником футбола, требовал бы побед, как в каждом конкретном матче, так и чемпионатах с кубками. Однако, всё должно быть в меру.

— Что вы имеете в виду?

— К сожалению, а может быть и к счастью, в нашей стране достаточно много злых людей. Такой менталитет, ничего с этим не поделаешь. Я не имею ввиду, что они злые в каком-то глобальном смысле. Злые по отношению к ситуациям. Пример с Глушаковым тому доказательство — после поражения на него вылилось слишком много негатива, на мой взгляд это перебор.

— Не было желания ответить, защитить капитана и команду?

— В своё время я тоже столкнулся с обильной критикой. Когда переходил из «Динамо» в «Спартак» болельщики бело-голубых были очень резки. Отвечал, но после понял, что это бесполезно. Лучше не реагировать, иногда даже и не читать, что тебе написали. В противном случае ситуация только усугубится. Хотя пишут много и часто, но стараюсь даже не читать.

— Тем не менее, предварительные результаты этого сезона можно назвать провальными?

— Скажу так: у нас в команде собраны амбициозные и сильные игроки. Это видят болельщики и понимают, что такая команда просто обязана бороться только за самые высокие места.

— Превосходство других умеете признавать?

— Например?

— Безусловно! Они на первом месте по праву, потеряли меньше всего очков, грамотно пользовались осечками конкурентов и нашими ошибками. Глупо не признавать этого. Да и в целом, всегда радуюсь, когда у кого-то что-то получается. Например, если кто-то из молодых ребят или знакомых в других командах забивает красивый гол, разве это не повод порадоваться за человека?

— Что с атмосферой в команде? В сети вновь гуляют слухи, что с микроклиматом не всё в порядке.

— Нет ничего такого. Никаких подводных камней, все друг с другом общаются. После поражения наоборот, пытаемся поддержать друг друга и внести позитив. Тренер тоже помогает в этом.

— Каким образом?

— К примеру, на одной из тренировок давал нам смешные задания, чтобы помочь вернуться в привычное эмоциональное состояние. Ну, а сам он, как и всегда, настроен решительно.

— И всё же, наверняка психологически тяжело постоянно пребывать в ожидании осечки соперника? Ведь ваша судьба в чемпионате страны теперь зависит от ошибок «Локомотива».

— Да, год назад всё было иначе. Тогда мы просто шли к своей цели и ни от кого не зависели. Но что поделать, имеем то, что заслужили. В нашем положении нужно делать всё по-максимуму: не ошибаться, выкладываться, добывать очки в каждой из оставшихся игр.

— Осечек конкурентов ждёте?

— Ждём конечно, скрывать не буду. Для достижения максимального результата в сезоне, увы, нам необходимы ошибки других команд.

«Наши фанаты ведут себя гораздо спокойнее, чем их европейские коллеги»

— Сезон, мягко говоря, не самый простой. Было стыдно хотя бы раз?

— За себя лично? Ни разу. Мне никогда не бывает стыдно за себя. Конечно, есть моменты недовольства собой и своими действиями, понимаю, что в каких-то моментах мог сыграть лучше, но чтобы стыдно… такого не было со мной очень давно.

— Недавно Фёдор Смолов был вынужден извинятся перед всеми за своё несдержанное поведение на поле. С вами может случиться нечто подобное?

— Сложно сказать, но я очень эмоционален на поле. Вот в жизни вообще человек без эмоций, а когда выхожу на поле, завожусь и перевоплощаюсь.

— Эмоции могут захлестнуть так сильно, что вы устроите драку с соперником?

— Нет.

— Когда дрались в последний раз?

— Так давно, что даже сложно вспомнить. Наверное, когда приехал в футбольную Академию имени Коноплёва в Тольятти. Мне было 11 лет, новый коллектив, пришлось отстаивать себя и зарабатывать авторитет.

— Раз уж мы заговорили о драках, российский футбол часто обвиняют в чрезмерной агрессии. У вас подрастает сын, он будет посещать стадионы?

— Конечно, он будет ходить на футбол. Как минимум на мои матчи. В целом, единственное, что может омрачить поход на игру с детьми — это мат. Это не очень хорошо, но с этим вряд ли можно что-то сделать. Это проявление эмоций. Через крепкое словцо они вроде как передаются сильнее. На поле такая же ситуация.

— А в целом?

— Никогда на себе не ощущал по-настоящему агрессивной атмосферы в России. Мне есть с чем сравнивать. С «Динамо» ездили в Грецию, вот там действительно было опасно и во время матча в тебя могло что-то прилететь с трибун. Перед выездным матчем с «Наполи» местные фанаты и вовсе бросались прямо на наш автобус. В этом сезоне «Спартак» и наши болельщики столкнулись с не самым приятным приёмом в Бильбао. Так что, я многое видел и могу с уверенностью сказать, что наши фанаты ведут себя гораздо спокойнее, нежели их европейские коллеги.

— Тем не менее, западные СМИ продолжают заявлять, что болельщики, которые прилетят в Россию со всего мира, столкнутся с агрессией.

— Политические моменты. Те, кто приедут сильно удивятся тому, что здесь всё не так, как им рассказывали.

— Вернёмся к атмосфере на вашем домашнем стадионе. Всё чаще, на трибунах стадиона стали появляться самодельные плакаты с признаниями в любви к игрокам и просьбами подарить футболку. Как вам такие начинания фанатов?

— Мне нравится, хорошая тенденция. Правда таких плакатов, посвящённых лично мне, пока не видел. Вообще, всегда приятно, когда болельщики что-то готовят на игры. Мы всё это видим. Не во время самого матча, конечно, но до, после или в паузы лично я обращаю внимание на то, что творится на трибунах.

— Это правда, что свою будущую супругу, вы тоже разглядели на трибуне?

— Да. Ещё в Тольятти, во время матча немного отвлёкся от игры, посмотрел на трибуны и увидел её. Но там на игры ходило очень мало людей, так что новое лицо сразу подметил. А вот сейчас разглядеть её на трибуне нашего стадиона никак не могу — слишком много народа.

«Выйдем из группы — в стране зафиксируют резкий скачок интереса к футболу»

— До ЧМ осталось полтора месяца. ФИФА отмечает высокие темпы продажи билетов на матчи, при этом на игры с участием сборной России болельщики выкупили всё ещё на первых этапах реализации программы. Вас это удивляет?

— Наоборот. Это же чемпионат мира! Даже не сомневался, что к нему будет такой интерес. Правда, мне кажется, что в регионах большой футбол ждут сильнее. Там подобными событиями никто не избалован. Москва и Санкт-Петербург всё же привыкли к визитам именитых соперников и еврокубковым матчам.

— И всё же пока билеты на некоторые матчи ещё можно приобрести. Правда цены на них зачастую кусаются. Если бы вы были простым поклонником футбола со средним достатком, стали бы платить за посещение матча половину своей зарплаты?

— Если бы это была игра с участием сборной России — возможно. На любой другой матч — вряд ли.

— Национальная команда на групповом этапе сыграет в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Есть ли другие города и стадионы, где бы вам хотелось сыграть?

— Честно говоря, хочу увидеть все новые стадионы. Интересно, что там построили. Если говорить о тех, на которых я уже успел побывать — очень понравился «Фишт» в Сочи, даже больше, чем новая арена в Екатеринбурге. Новые «Лужники» я бы вообще назвал самым красивым стадионом России, после нашего спартаковского конечно (Смеётся). А вот на «Крестовском» я сыграть так и не смог, так что очень хочу наконец увидеть его.

— Новые стадионы, звёзды футбола, болельщики со всех концов света… Послужит ли это импульсом для развития футбола в стране?

— Мне кажется, дело не в стадионах, а в нас самих. Я имею ввиду, что всё будет зависеть от того, как сыграет наша сборная. Выйдем из группы — в стране зафиксируют резкий скачок интереса к этому виду спорта. Не выйдем — ничего не поменяется.

— Невыход из группы станет провалом?

— Стопроцентным! По крайне мере для меня. И дело даже не в том, что мы играем у себя дома. Это касается любого крупного турнира и за пределами страны. Раз болельщики требуют от нас участия в плей-офф, значит, видят в нас потенциал и способность добиться этого. Любой другой результат — провальный.

— Момент, когда Россия получила право принять ЧМ-2018, помните?

— Да, радовался вместе с другими ребятами в академии Коноплёва. Смотрели телевизор, видели эмоции Виталия Мутко . Я тогда даже не мечтал, что окажусь в сборной России.

— В одном из интервью, вы сказали, что когда впервые попали в сборную, смотрели на старожилов команды, как на звёзд, и видели в них пример для подражания. Теперь вы сами стали кумиром для подражания?

— Не ощущаю себя таким. Мне кажется, что я ещё должен многого достичь. Я говорю не только о сборной, но и о лиге. На уровне РФПЛ не считаю себя игроком, который заиграл по-настоящему. Если честно, порой меня посещают мысли, что после окончания контракта со «Спартаком», не найду нового клуба и останусь без работы.

— Но вы же ключевой игрок даже для национальной команды.

— Наверное, я не могу объективно себя оценивать, всё кажется, что чего-то не хватает.

— Год назад, в одном из интервью перед матчем со сборной Венгрии, в котором получили травму, вы заявили, что всё складывается слишком хорошо и такого быть не может.

— Да, было такое. Не скажу, что это было какое-то предчувствие. Просто признался, что не верю в реальность происходящего. Для простого парня из Иркутска карьера складывалась успешно, всё было слишком идеально. Однако я даже не мог представить, что получу такую травму.

— Разрыв крестообразных связок стал настоящей эпидемией в этом сезоне. Болельщики уже начали распознавать его по одному фактору — игроки плачут. Признайтесь, это от боли или от того, что по характеру повреждения уже понятно, что о выходе на поле стоит забыть, как минимум, на несколько месяцев?

— Скорее второе. Первые секунды: шоковое состояние и осознание того, что с тобой произошло.

— Ваш партнёр по «Спартаку» и сборной Георгий Джикия активно восстанавливается после такой же травмы. Как считаете, он успеет оправиться и набрать форму к ЧМ?

— Сложно сказать, всё индивидуально. Но на мой взгляд, главное чтобы не случился рецидив. По себе знаю, что тяжело возвращаться и после долгого отсутствия игровой практики. Помню свои ощущения, когда выходил на матч с «Краснодаром» после длительного перерыва — будто на другую планету попал. И это был матч РФПЛ, а чемпионат мира на пять уровней выше.

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— До жеребьёвки ЧМ вы очень хотели получить в соперники команду Аргентины. Однако судьба распорядилась иначе. Объективно, группа сборной России — интересная?

— Скажем так, Саудовская Аравия, это та команда о которой я пока практически ничего не знаю. Да, возможно вместо неё хотелось бы получить более именитого и знаменитого соперника, но думать об этом нам не стоит. Цель одна: выйти из группы и наши соперники вполне могут позволить это сделать. В каждом из трёх матчей можно набирать очки.

— А если выбрать самого интересного игрока из состава будущих соперников?

— Для меня это Луис Суарес. Будет ли он кусаться и на этом ЧМ? Надеюсь, если покусает, то не меня. А меня… упал бы, закричал и попросил удаления для него (Смеётся).

— Есть ли среди участников грядущего ЧМ команды, за которыми вы будете наблюдать наиболее пристально?

— Наверное, за Бразилией. Я играл против этой команды, против её игроков и мне будет крайне интересно понаблюдать за тем как они покажут себя в матчах с Коста-Рикой и Сербией. Тоже самое с Бельгией — свои силы я против них попробовал, хочу посмотреть как это сделают другие. Вообще у меня так всегда. К примеру, после матча с «Ливерпулем», стал чаще обращать внимание на их матчи.

— С командами определись. А за какими игроками будете наблюдать?