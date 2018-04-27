Памятник воинам-казахстанцам, павшим в Сталинградской битве, установлен на Мамаевом кургане

На Мамаевом кургане открыли памятник воинам-казахстанцам, погибшим при обороне Сталинграда.

В Волгограде на Мамаевом кургане открыли памятник воинам-казахстанцам, сражавшимся и погибшим при обороне Сталинграда. Под орудийные залпы и в торжественной обстановке рота почетного караула заложила в основании памятника металлическую капсулу с землей, привезенной из Казахстана. Память павших почтили минутой молчания.

Открытие памятника павшим в боях за Сталинград уроженцам Казахстана стало результатом усилий властей двух стран и прошло при содействии общественной организации Ветераны военной контрразведки.

В рамках традиционной вахты памяти, которая ежегодно проводится в преддверии Дня Победы, российские и казахстанские поисковики вместе проводят полевой поиск красноармейцев, без вести пропавших в ходе защиты Сталинграда. Работа не прекращается ни на минуту. Буквально за день до открытия памятника волгоградские поисковики подняли останки бойца, в солдатском медальоне которого указано, что его родственники проживали в Костанайской области. Бумаги передали консулу Казахстана.

На открытии памятника присутствовал и 95-летний участник Сталинградской битвы родом из Джамбула Хамза Гафуров. Вместе со своими земляками, а также с солдатами из Рязани, Гомеля и Харькова он бился за Сталинград. За несколько дней Гафуров получил сразу две медали за отвагу.

«Я рад, что мои земляки, я их чувствую как своих родных братьев, родных сестер, потому что мы на одной земле родились, на одной земле росли и на одной земле выполняли задачи, которые ставили перед нашим советским народом», — подчеркнул Гафуров.

По статистике из более чем 1,5 миллионов казахстанцев, ушедших на фронт, погибли или пропали без вести каждый третий. Они призывались из Алма-Аты, Павлодара, Джамбула и Актюбинска, чтобы защитить Москву, как знаменитые Панфиловцы, переломить хребет фашистам в Битве за Сталинград и вместе с остальными с честью войти в Берлин.

Всего в Сталинградской битве принимало участие порядка 100 тысяч казахстанцев, многие из которых не вернулись домой. И теперь у их родных, и у всех выходцев из Казахстана на главной высоте России — Мамаевом Кургане — есть памятник их предкам, которые вместе с остальными отстояли независимость Отечества.