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Дороги Ростова ремонтируют круглосуточно
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Дороги Ростова ремонтируют круглосуточно 

Южный автомобиль 48 минут назад
Фото: Южный автомобиль
В Ростове ремонт дорог перешел в круглосуточный режим — до старта чемпионата мира по футболу нужно перестелить покрытие на двадцати двух улицах города.
«Работы у нас запланированы на двадцати двух объектах, срок — до 15 мая. Но на таких улицах как Шолохова, Королева, проспект Космонавтов работы почти завершены», — сказал в интервью «Дон-ТР» заместитель директора дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры в Ростове-на-Дону Дмитрий Васильев. Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» в Ростове отремонтируют 43 улицы. После чемпионата мира по футболу дорожники приступят ко второму этапу работ, который продлится до 1 октября. На очереди: Туполева, 40-летия Победы, Турмалиновская и Зеленая.
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