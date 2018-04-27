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Вьетнамец удалил сыну зуб арбалетом (видео)
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Вьетнамец удалил сыну зуб арбалетом (видео) 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Вьетнамец помог своему сыну избавиться от молочных зубов с помощью арбалета
Происходящее житель провинции Лаокай снимал на видео. Отец обмотал шатающийся зуб сына ниткой и привязал ее к стреле деревянного арбалета. После нажатия мальчиком на курок, стрела вылетела, выдернув зуб. Отец с сыном провели эту операцию несколько раз. Все это время ребенок на видео улыбается.
Тем не менее, на YouTube появилось множество комментариев, в которых отца обвиняют в жестоком обращении с ребенком.
Они со всеми детьми так делают? Это они называют стоматологической помощью в коммунистической стране?
— возмущается один из пользователей портала.
В защиту отца можно сказать, что он в этом не одинок. Задолго до него этот способ придумал житель «прогрессивной и демократичной» Америки. И, кажется, ребенок на видео вполне доволен.
Источник: Lenta.ru
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