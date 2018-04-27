Спаллетти: «Ювентус» зол? А представьте, насколько зол «Интер» после семи лет без трофеев"

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти предвкушает матч против «Ювентуса».

"Ювентус" борется за титул чемпиона и всего на одно очко опережает «Наполи». «Интер», в свою очередь, отстаёт на одно очко от зоны Лиги чемпионов.

"Нам важно завоевать три очка для выполнения наших целей, цели «Ювентуса» нас не интересуют. На игре будет много болельщиков, и это может стать важным фактором. Наши фанаты были идеальны с начала года, и мы можем дать им что-то особенное. Я жду чего-то великого от своей команды. Мы готовы к матчу.

"Ювентус" зол? А представьте, насколько зол «Интер» после семи лет без трофеев. Это будет сложная игра, но мы научились работать над своими слабыми местами. Это говорит о нашем росте и готовности сражаться за место в Лиге чемпионов", — цитирует Спаллетти Football Italia.

Матч «Интер» — «Ювентус» стартует в субботу в 21:45 мск.