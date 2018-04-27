Ещё
Спаллетти: «Ювентус» зол? А представьте, насколько зол «Интер» после семи лет без трофеев"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спаллетти: «Ювентус» зол? А представьте, насколько зол «Интер» после семи лет без трофеев" 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти предвкушает матч против «Ювентуса».
"Ювентус" борется за титул чемпиона и всего на одно очко опережает «Наполи». «Интер», в свою очередь, отстаёт на одно очко от зоны Лиги чемпионов.
"Нам важно завоевать три очка для выполнения наших целей, цели «Ювентуса» нас не интересуют. На игре будет много болельщиков, и это может стать важным фактором. Наши фанаты были идеальны с начала года, и мы можем дать им что-то особенное. Я жду чего-то великого от своей команды. Мы готовы к матчу.
"Ювентус" зол? А представьте, насколько зол «Интер» после семи лет без трофеев. Это будет сложная игра, но мы научились работать над своими слабыми местами. Это говорит о нашем росте и готовности сражаться за место в Лиге чемпионов", — цитирует Спаллетти Football Italia.
Матч «Интер» — «Ювентус» стартует в субботу в 21:45 мск.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Зобнин: "Поражение от "Тосно" задело сильнее, чем от "Ливерпуля" Шнуров написал новую песню о "Зените" Гол форварда "Манчестер Сити" принёс "Шахтёру" победу в Мариуполе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение16
Родченкова предложили «раздолбать»35
Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную20
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского1
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение