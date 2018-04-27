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Сергей Кирьяков: С трудом верится, что «Спартак» способен побороться за второе место
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Сергей Кирьяков: С трудом верится, что «Спартак» способен побороться за второе место 

Советский спорт 2 часа назад
— Это непонятная ситуация. Ходят слухи, что что-то там внутри коллектива происходит. Кто находится в команде — тренеры и игроки — это отрицают. Поэтому здесь все непонятно… Но как такового коллектива, сплоченного и боеспособного коллектива, какой мы видели у красно-белых в прошлом сезоне, сейчас у «Спартака» не видим. Но, честно скажу, у меня никакой информации на этот счет нет, а просто так говорить — нет никакого смысла, — сказал Кирьяков.
— Однако тема возможного увольнения наставника «Спартака» Массимо Карреры — одна из главных в отечественном футболе в последние дни. На ваш взгляд, нужно ли красно-белым отправлять в отставку главного тренера? — Это непростой вопрос. С одной стороны, я не стал бы здесь рубить сплеча. Понятно, что тренер привел команду к чемпионству. Сейчас, конечно, есть определенные проблемы. Спартаковцы могли бы воспользоваться тем, что «Локомотив» потерял очки в двух последних играх. При условии победы над «Уралом» и «Ахматом» красно-белые могли бы догнать «Локо». При все уважении к этим командам, не самые сильные соперники у красно-белых в тех матчах были. Поэтому сейчас с трудом верится, что «Спартак» сейчас способен побороться за второе место. Соперником спартаковцев в предстоящем матче будет «Амкар». С одной стороны, он находится внизу таблицы и борется за то, чтобы не попасть в стыковые матчи, с другой, пермяки — очень сложные соперники, с лидерами они всегда хорошо играют, бьются, борются. Думаю, что этот матч не станет исключением.
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