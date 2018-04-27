Timon — о подготовке: подпортил настроение последний день из-за серверов PSN

Действующий чемпион Grand Final eFOOTBALL RFPL CHAMPIONSHIP Андрей Timon Гурьев, представляющий ЦСКА, рассказал об уровне своей готовности к турниру. «Я готовился очень плотно последнюю неделю, сейчас нахожусь в хорошем тонусе. Подпортил настроение последний день из-за нестабильности серверов PSN. Можно сказать банальность, что слабых соперников нету, но на таких турнирах есть определённый круг игроков, которые могут выстрелить. Не думаю, что в этом отношении турнир будет исключением. Он очень важен», — сказал Гурьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Чемпионат РФПЛ по киберфутболу пройдёт с 28 по 29 апреля. Финалисты соревнований смогут побороться за попадание в основную часть главного турнира по FIFA 18.