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Timon — о подготовке: подпортил настроение последний день из-за серверов PSN
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Timon — о подготовке: подпортил настроение последний день из-за серверов PSN 

Чемпионат.com 2 часа назад
Действующий чемпион Grand Final eFOOTBALL RFPL CHAMPIONSHIP Андрей Timon Гурьев, представляющий ЦСКА, рассказал об уровне своей готовности к турниру. «Я готовился очень плотно последнюю неделю, сейчас нахожусь в хорошем тонусе. Подпортил настроение последний день из-за нестабильности серверов PSN. Можно сказать банальность, что слабых соперников нету, но на таких турнирах есть определённый круг игроков, которые могут выстрелить. Не думаю, что в этом отношении турнир будет исключением. Он очень важен», — сказал Гурьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Чемпионат РФПЛ по киберфутболу пройдёт с 28 по 29 апреля. Финалисты соревнований смогут побороться за попадание в основную часть главного турнира по FIFA 18.
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