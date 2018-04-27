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K-Swiss и Immortals выпустят кеды для геймеров
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K-Swiss и Immortals выпустят кеды для геймеров 

CyberSport.ru 2 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Обувная компания K-Swiss и киберспортивная организация Immortals создадут две модели геймерских кед — для повседневной жизни и киберспорта. Вторую будут использовать представители мультигейминга в разных дисциплинах. Стороны подписали партнерское соглашение.
Immortals.gg  Лайфстайл-модель кроссовок поступит в продажу в декабре 2018 года. Это будет брендированная версия модели K-Swiss Kompass. Сникеры будут стоить $180.
Esportsobserver.com  Во время разработки модели для киберспортсменов представители обувной компании будут посещать тренировочный центр Immortals, чтобы понять потребности игроков, а также «уточнить рост температуры в ботинке и движение ног во время матчей». Весь процесс будут записывать на видео, которые опубликуют в социальных сетях IMT и K-Swiss. Ожидается, что эту модель начнут продавать в начале 2019 года. K-Swiss — американская обувная компания, основанная в 1966 году. Она выпускает спортивные и повседневные модели сникеров.
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