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Одинаковые телохранители Ким Чен Ына развеселили интернет
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Одинаковые телохранители Ким Чен Ына развеселили интернет 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Один из них запечатлел то, как перемещался к месту встречи и обратно автомобиль Ким Чен Ына. Бронированный авто главы Северной Кореи был в гордом одиночестве, однако людей в охране там явно было достаточно.
На видео рядом с машиной и позади нее трусцой бегут крепкие, похожие друг на друга как две капли воды телохранители в костюмах. Как сообщили СМИ, это элитные спецназовцы, который отбирали не только по точности стрельбы, уровню физической подготовки, навыкам рукопашного боя, но и по морально-волевым качествам и внешнему виду.
Неизвестно, как долго им пришлось бежать рядом с машиной, но судя по ребятам, они могут поддерживать темп сутками напролет.
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