Одинаковые телохранители Ким Чен Ына развеселили интернет

Один из них запечатлел то, как перемещался к месту встречи и обратно автомобиль Ким Чен Ына . Бронированный авто главы Северной Кореи был в гордом одиночестве, однако людей в охране там явно было достаточно.

На видео рядом с машиной и позади нее трусцой бегут крепкие, похожие друг на друга как две капли воды телохранители в костюмах. Как сообщили СМИ, это элитные спецназовцы, который отбирали не только по точности стрельбы, уровню физической подготовки, навыкам рукопашного боя, но и по морально-волевым качествам и внешнему виду.

Неизвестно, как долго им пришлось бежать рядом с машиной, но судя по ребятам, они могут поддерживать темп сутками напролет.