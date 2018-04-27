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Алексей Игонин: Манчини увезет в Италию пять голов от ЦСКА, если сыграет в открытый футбол
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Алексей Игонин: Манчини увезет в Италию пять голов от ЦСКА, если сыграет в открытый футбол 

Советский спорт 2 часа назад
— Если Манчини рискнет сыграть в открытый футбол, то, скорее всего, он увезет в Италию пять голов от ЦСКА. К тому же никто по ходу сезона не говорил о том, что итальянский специалист может мотивировать футболистов «Зенита». Разве что его помощники смогут это сделать перед ключевой игрой сезона. Они ведь знают российский менталитет. Может, как это было в те времена, когда я играл, свое веское слово скажет президент клуба. Сумеет ли Манчини переиграть Гончаренко за счет каких-то тренерских решений, не знаю. К тому же резервов для маневра у главного тренера «Зенита» сейчас не так много, — сказал Игонин.
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