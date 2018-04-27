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Хоккеист ЦСКА Капризов стал лауреатом премии «Армеец года» в номинации «Спортивный подвиг»
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Хоккеист ЦСКА Капризов стал лауреатом премии «Армеец года» в номинации «Спортивный подвиг» 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов стал лауреатом премии «Армеец года» в номинации «Спортивный подвиг». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Церемония награждения лауреатов премии «Армеец года» прошла в рамках торжественного концерта, посвященного 95-летию ЦСКА. Ежегодная премия учреждена с целью популяризации спорта и поддержки армейских атлетов. Награждение победителей прошло в 13 номинациях. Капризов получил награду за решающую шайбу в финальном матче Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане против сборной Германии (4:3).
"Вы — наша гордость, вы — наша надежда, вы — наша слава, вы — слава всей России и Вооруженных сил РФ. Позвольте пожелать вам крепчайшего здоровья, пожелать чтить крепчайшие традиции и заслуги ветеранов", — сказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, открывая церемонию награждения.
В торжественном мероприятии приняли участие выдающиеся армейские спортсмены, государственные, политические и общественные деятели, руководство Министерства обороны Российской Федерации, представители науки, культуры и искусства, поклонники клуба.
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