Хоккеист ЦСКА Капризов стал лауреатом премии «Армеец года» в номинации «Спортивный подвиг»

Церемония награждения лауреатов премии «Армеец года» прошла в рамках торжественного концерта, посвященного 95-летию ЦСКА. Ежегодная премия учреждена с целью популяризации спорта и поддержки армейских атлетов. Награждение победителей прошло в 13 номинациях. Капризов получил награду за решающую шайбу в финальном матче Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане против сборной Германии (4:3).

"Вы — наша гордость, вы — наша надежда, вы — наша слава, вы — слава всей России и Вооруженных сил РФ. Позвольте пожелать вам крепчайшего здоровья, пожелать чтить крепчайшие традиции и заслуги ветеранов", — сказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов , открывая церемонию награждения.