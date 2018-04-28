Лучано Спаллетти: «Салах может стать еще лучше»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти считает, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может забивать еще больше. В текущем сезоне египтянин забил 43 мяча в 47 матчах на клубном уровне.

— Я лично видел, что может Салах на футбольном поле, — цитирует Football Italia Спаллетти. — Работа Клоппа важна. Салаху нравилось играть широко, но потом он понял, где у него получается проявлять себя лучше всего. У него есть все, что нужно, чтобы выйти за пределы того, что он достиг до сих пор. Он любит свою работу и своих товарищей по команде, и он делает все возможное для команды.