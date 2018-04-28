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Лучано Спаллетти: «Салах может стать еще лучше»
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Лучано Спаллетти: «Салах может стать еще лучше» 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти считает, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может забивать еще больше. В текущем сезоне египтянин забил 43 мяча в 47 матчах на клубном уровне.
— Я лично видел, что может Салах на футбольном поле, — цитирует Football Italia Спаллетти. — Работа Клоппа важна. Салаху нравилось играть широко, но потом он понял, где у него получается проявлять себя лучше всего. У него есть все, что нужно, чтобы выйти за пределы того, что он достиг до сих пор. Он любит свою работу и своих товарищей по команде, и он делает все возможное для команды.
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