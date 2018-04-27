Хюлькенберг: секрет моего успеха в квалификациях? Я их просто очень люблю 

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал итоги пятничных тренировок на Гран-при Азербайджана, где он занял 13-е и 10-е места соответственно.
«С тормозами у нас нет огромной проблемы. В первой практике мы действительно не были довольным тем, как работают тормоза, но такое случается. Мы уверены, что исправим эту проблему к квалификации. В первой тренировке, к сожалению, мы потеряли немного времени, но нагнали это во второй практике. Могу сказать, что мы получили целый ряд интересной информации по итогом этого дня. Трасса в Баку весьма необычная, в этом сезоне таких ещё не было. Какую именно интересную информацию мы получили? Такие вещи обычно остаются внутри команды (улыбается). Могу сказать, что это касается баланса машины.
Нашими основными соперниками будут «Макларен», «Хаас» и «Форс Индия», которые выглядели очень сильно сегодня. Не знаю, можно ли будет пройти гонку с одним пит-стопом, если не будет машины безопасности. Честно говоря, мы пока не обсуждали стратегию на гонку. Сначала надо хорошо пройти квалификацию. Мой секрет успешных квалификаций? Я просто делаю свою работу. Если честно, я очень люблю эту часть уик-энда, мне нравится бросать вызов самому себе и добиваться максимального результата на одном круге», — передаёт слова Хюлькенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.