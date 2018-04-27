Хюлькенберг: секрет моего успеха в квалификациях? Я их просто очень люблю

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал итоги пятничных тренировок на Гран-при Азербайджана, где он занял 13-е и 10-е места соответственно.

«С тормозами у нас нет огромной проблемы. В первой практике мы действительно не были довольным тем, как работают тормоза, но такое случается. Мы уверены, что исправим эту проблему к квалификации. В первой тренировке, к сожалению, мы потеряли немного времени, но нагнали это во второй практике. Могу сказать, что мы получили целый ряд интересной информации по итогом этого дня. Трасса в Баку весьма необычная, в этом сезоне таких ещё не было. Какую именно интересную информацию мы получили? Такие вещи обычно остаются внутри команды (улыбается). Могу сказать, что это касается баланса машины.