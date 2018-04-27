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Фото дня. Врсалько сравнили с Чарли Чаплином
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Фото дня. Врсалько сравнили с Чарли Чаплином 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитника «Атлетико» Шиме Врсалько сравнили с Чарли Чаплином. Во вчерашнем полуфинале Лиги Европы с «Арсеналом» (1:1) был удален на 10-й минуте. Реакция игрока попала в объективы фотокамер.
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