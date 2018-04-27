Ещё
Главный тренер МХК «Локо» Красоткин: считаю, Денисенко должен был играть на ЮЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный тренер МХК «Локо» Красоткин: считаю, Денисенко должен был играть на ЮЧМ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер МХК «Локо» Дмитрий Красоткин прокомментировал ситуацию с невызовом в юниорскую сборную России на домашний чемпионат мира нападающего ярославской команды Григория Денисенко под предлогом травмы.
«Естественно, травма у Денисенко была. Перелом там, трещина была. То, что он не поехал в сборную, ни о чём не говорит. Я это не хочу комментировать, это не я решаю. Только догадываюсь, по каким причинам, но такого игрока не взять на юниорский чемпионат мира — решение логике не поддаётся. Это всё вопросы в сборную, к главному тренеру. Считаю, он должен был играть на турнире. Естественно, нам от этого своеобразный бонус в «Локо», Денисенко помог в плей-офф», — сказал Красоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Чемпионат.com: последние новости
Лидер «Ленинграда» Шнуров посвятил новую песню «Зениту» Сергей kefir Никифоров: сейчас всё будет зависеть от удачи Магнуссен: Гасли на меня жаловался? Я его даже не заметил на трассе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение18
Родченкова предложили «раздолбать»36
Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную20
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского1
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение