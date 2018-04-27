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Зобнин ответил на вопрос, станет ли ЧМ-2018 импульсом для развития футбола в России
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Зобнин ответил на вопрос, станет ли ЧМ-2018 импульсом для развития футбола в России 

RT на русском 59 минут назад
Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин высказал мнение, станет ли домашний чемпионат мира 2018 года импульсом для развития футбола в стран
«Мне кажется, дело не в стадионах, а в нас самих. Я имею ввиду, что всё будет зависеть от того, как сыграет наша сборная. Выйдем из группы — в стране зафиксируют резкий скачок интереса к этому виду спорта. Не выйдем — ничего не поменяется», — заявил Зобнин RT.
Он отметил, что невыход сборной из групповой стадии в плей-офф станет лично ля него провалом.
«Дело даже не в том, что мы играем у себя дома. Это касается любого крупного турнира и за пределами страны. Раз болельщики требуют от нас участия в плей-офф, значит, видят в нас потенциал и способность добиться этого. Любой другой результат — провальный», — добавил футболист.
На групповом этапе соперниками сборной России станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее Златан Ибрагимович назвал сборную Швеции фаворитом ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
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